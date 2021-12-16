Merkez Bankası’nın faiz kararı ve mesajları ne anlama geliyor? | Şans Sohbetleri

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar metninde “ Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir “ denildi. Merkez Bankası’nın mesajlarını gazeteci Hakan Güldağ ile ekonomist Ali Ağağlu Şans Sohbetleri’nde değerlendiriyor.