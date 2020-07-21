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Mertöz: Yıl sonu dolar beklentimiz 7,3 TL, euro beklentimiz 8,2 TL.

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularına cevap verdi.
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