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Mobilyada 10 milyar dolarlık ihracatın yol haritası belirlendi

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada 10 milyar dolarlık ihracata yönelik yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Şu anda dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer alma stratejimiz var. Bunun hesabını yapıyoruz." dedi.
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