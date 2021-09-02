Muş: Yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır" dedi.