  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Muş: Yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık

Muş: Yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırdığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır" dedi.

Diğer Videolar
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de buluştu
16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisi Türkiye'de
THK'nın Kayyum Başkanı: Yangın uçaklarını faaliyete geçireceğiz
Dolar daha düşer mi?
Bilgin: 3600 ek göstergenin programını hazırlıyoruz
Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Borsada gong 'Orçay' için çaldı
New York metrosu sular altında kaldı