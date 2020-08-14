ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

MÜSİAD Başkanı: GABORAS benzeri 20 projemiz daha olacak

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, GABORAS’ın yerli ve yabancı yatırımcılara büyük güven verdiğini, MÜSİAD olarak benzeri yeni projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. MÜSİAD Başkanı Kaan, “GABORAS benzeri 20 projemiz daha olacak. Yakında oto piyasasının GABORAS’ı geliyor” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle