ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

MÜSİAD, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini arttırmayı hedefliyor

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "New York, genç kıtanın bir ticaret merkezi.Türkiye olarak, ticaretin merkezi olan iki tane önemli şehri birleştiren bir organizasyon içerisindeyiz. Amacımız, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.