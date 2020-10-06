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Naturelgaz Genel Müdürü Turan: ‘Keşif’ doğalgaz sektörüne büyüme ve istikrar getirecek

Naturelgaz Genel Müdür Hasan Tahsin Turan DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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