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NEF Vakfı’ndan hastanelere 1.7 milyon tıbbi malzeme

Nef Vakfı YK Başkanı Erden Timur İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.
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