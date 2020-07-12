ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Son Dakika Haberleri:

Netaş CEO’su Altay: Yazılım ihracatı gelirimiz 1 milyar dolara yaklaştı

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle