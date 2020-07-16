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Nevgül Bilsel Safkan, Fark Yaratanlar projesini anlattı...

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkandı.
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