Nurten Öztürk: Pandemi kadınların kazanımlarını 25 yıl geri götürdü

Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar’ın bu haftaki konuğu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk oldu.

Türkiye ve dünyada kadınların değişen ve dönüşen pozisyonunu değerlendiren Öztürk pandeminin kadınların kazanımlarındaki negatif etkilerine dikkat çekti. OPET olarak gerçekleştirdikleri “Kadın Gücü” projesinin kazanımlarından da bahseden Öztürk’ün öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Opet olarak yaptığımız Kadın Gücü projemizle 2 yıl içerisinde çalışan kadın sayımızı büyük ölçüde artırdık. Anadolu'da her istasyonda en az 2 kadın çalışan dedik ve şu an 74 ilimizde pompanın ucunda kadınlar çalışıyor.

➤Dünya Ekonomik Raporu’na göre kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olması için 100 yıl geçmesi gerekiyor. Eşit ücret için 257 yıl geçmesi gerekiyor. Dünya olarak ne kadar kötü bir durumdayız.

➤Türkiye olarak 152 ülke arasında 130. sıradayız. Karnemiz hiç iyi değil. OECD sıralamasında da son sıralardayız.

➤81 ilin cinsiyet eşitliği karnesini çıkardık. Durum hemen hemen aynı hatta daha kötü illerimiz çıktı. Biz de Kadın Girişimciler Kurulu olarak dedik ki, "Bu karneyi değiştirelim." 8 Mart'la birlikte aksiyon alacağız.

➤Kadına şiddet pandemiyle birlikte çok ciddi bir şekilde arttı.

➤Kadınların dünya ölçeğinde pandemi sonrası işlerine geri dönemeyeceği ve 25 yıldır kadınların haklarını elde etme noktasında aldığı yolda geri gidileceği söyleniyor.

➤Kadın Girişimciler Kurulu olarak kooperatifleşmeyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. E-ticaret konusunda eğitimlerimiz, desteklerimiz olacak.

➤Kadın Gücü projemizde "Kadın çalıştırmam" diyenler avantajları gördükçe iş vermeye başladılar. Şu an 12 kadın çalışan olan istasyonumuz var.

➤Çalışan kadın çok daha iyi anne, çok daha iyi eş olur.

➤2000 yılında Temiz Tuvalet projesine başladığımızda çok çalıştık. Kendimizi yenilemekle kalmadık koskoca ülkeyi bu konuda değiştirme şansı yakaladık.

➤"Yalnız temizlik değil hijyen de olmalı" dediğimizde 20 yılda anlatamadığımızı pandemi 1 yılda anlattı.

➤Makro işletmelerde bir denetim var ama mikro işletmelerin hiçbir standardı yok. Buraların daha hijyenik hale getirilmesi ekonomik anlamda da bir yerlere katkı sağlayacak. Bunun için "İşimiz Temiz" projesine başladık.

➤İşimiz Temiz projesini yeme-içme, konaklama ve ulaşım sektöründe yaptık. TOBB Başkanımız da çok destekler verdi.

➤18 ay içerisinde 31.800 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonra bunu tüm yurda yaymayı düşünüyoruz.

➤Ticaret hayatına başladığımda ticaretin "t"sini bilmiyordum. En küçük işten başladım ve bir taraftan öğrendim. Ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işte sevecek bir taraf bulacaksın.

➤İşin çoğunu yapan kadın ama kazancın ancak yüzde 10'unu kazanıyor. 15 milyon liranın üzerinde geliri olan şirkete sahip kadın oranımız yüzde 2. Oran çok düşük.

➤2020 yılında Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15.9'dan yüzde 17'ye çıkmış. Kadın direktör sayısı da yüzde 5.3 oranında artmış.

➤ Amerika'da şirketlerin başında kadın varsa yardımcısı erkek olacak; başta erkek varsa yardımcısı kadın olacak. Biz de kadın istihdamını bu tür yaklaşımlarla artırmalıyız. 1990 yılındaki kadın istihdamıyla şu anki oran arasında bir fark yok.