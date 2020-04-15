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Ok Yaydan Çıktı; COVİD 19 Sonrası Yeni Normaller

TÜRKONFED Webinar Serisi'nin dördüncü etkinliği 10 Nisan 2020 tarihinde 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in katılımıyla gerçekleşti. "Ok Yaydan Çıktı; COVİD 19 Sonrası Yeni Normaller" ana temasıyla gerçekleştirilen webinarı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yönetti.
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