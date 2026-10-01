"Ölümsüzlük meyvesi" tezgaha indi: Kilosu 80 TL'yi buluyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen hünnap, hasadın ardından pazar tezgâhlarında satışa sunulmaya başladı. Aroması ve kalitesiyle öne çıkan Simav hünnabının kilogramı 50 ile 80 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Simav'da uzun yıllardır yetiştirilen hünnapta üretim her geçen yıl artarken, ürünler Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine de gönderiliyor. Bu yıl ürün miktarının yüksek olması ise fiyatlara yansıdı.

Üretim arttı, fiyatlar geçen yılın altında kaldı

Pazarcı esnafı ve üretici Yusuf Özkan, bu yıl hünnap üretiminin fazla olduğunu ancak fiyatlarda istenilen seviyenin yakalanamadığını söyledi.

Özkan, "Simav'da üretim devam etmekte. Uzun zamandır ekim yapılıyor ve her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok, ancak fiyat istikrarımız yok. Ürünler pazar tezgâhlarında görülmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde de satışı başladı" dedi.

Yaklaşık bir ton ürün İstanbul'a gönderildi

Hünnabın Türkiye genelindeki pazarının giderek genişlediğini belirten Özkan, üretimin de bu beklenti doğrultusunda artırıldığını ifade etti.

Kendisinin hem üretici hem de fidan üreticisi olduğunu aktaran Özkan, "İleride daha geniş bir pazar bekliyoruz. Bir beklentimiz olduğu için üretimi bu şekilde hızlandırdık. Ben aynı zamanda hem üretici hem de fidan üreticisiyim. Kendi halkıma faydalı olmaya çalışıyorum. Aslen Demirciliyim. Demirci'de de aynı şekilde üretimin yaygınlığı devam ediyor. Bugün Demirci'den getirdiğimiz yaklaşık bir ton ürünü İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.

Üretici artan maliyetlerden şikayetçi

Geçen yıla kıyasla fiyatların daha düşük kaldığını söyleyen Özkan, yükselen üretim maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını belirtti.

Özkan, "Geçen seneye göre bu yıl fiyatlarımız biraz daha aşağıda. Geçen yılki fiyatları tam olarak yakalayamadık. Giderlerimiz çok yüksek. Cebimize gelen para az olduğu için maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çiftçi zor durumda ve biraz sıkıntı içerisinde" ifadelerini kullandı.

Simav hünnabının aromasına dikkat çekti

Hünnabın "ölümsüzlük meyvesi" olarak tanındığını dile getiren Özkan, Simav'da yetiştirilen ürünlerin aroma ve kalite açısından öne çıktığını söyledi.

Özkan, "Ürün, ‘ölümsüzlük meyvesi' olarak tanındığı için Türkiye genelinde güzel bir pazar oluşmaya başladı. Şu anda satış konusunda herhangi bir sıkıntımız yok, ancak fiyatımız hoş değil. Sadece bundan şikâyetçiyiz. Simav'ın ürünü diğer bölgelere göre farklıdır. Aroması biraz daha yüksektir. Bu durum toprak ve havayla alakalı. Diğer yerlere göre kalitesi biraz daha yüksek. Ürünümüz şu anda Türkiye genelinde tanınmaya başladı" dedi.

Vatandaşlar fiyatları değerlendirdi

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da hünnap fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir vatandaş, "Çiftçinin malı para yapsın isteriz. Köylü üretsin, kazansın" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Vallahi bugün fiyatlar iyi gibi. Fiyatlar bugün bayağı güzel" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ürünün daha az olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen başka bir vatandaş da "Geçen sene biraz kıtlık olduğu için fiyatlar bayağı yüksekti. Bu sene bayağı güzel" diye konuştu.