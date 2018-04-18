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"Öngörülebilirlik iş dünyası için çok önemli"

Bakan Tüfenkci, "Seçim yapılmasa da yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldıracak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki öngörülebilirlik iş dünyası için çok önemli." dedi.
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