Osmanlı tatlılarını dünyaya tanıtan lezzet elçisi: Hafız Mustafa
Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar oldu.
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Önümüzdeki döneme dair planlarına anlatan Ongurlar, Londra'nın Oxford Meydanı'nda mağaza açacaklarını söyledi. ABD New York'tan da mağaza açılışı için teklif geldiğini söyleyen Ongurlar, 'Buraya gelin diyorlar ama sağlam adımlar atmak istiyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz' dedi.
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