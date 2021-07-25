  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Osmanlı tatlılarını dünyaya tanıtan lezzet elçisi: Hafız Mustafa

Osmanlı tatlılarını dünyaya tanıtan lezzet elçisi: Hafız Mustafa

Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Önümüzdeki döneme dair planlarına anlatan Ongurlar, Londra'nın Oxford Meydanı'nda mağaza açacaklarını söyledi. ABD New York'tan da mağaza açılışı için teklif geldiğini söyleyen Ongurlar, 'Buraya gelin diyorlar ama sağlam adımlar atmak istiyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz' dedi.


 

DÜNYA WEB TV youtube kanalına abone olun👇
🌐DÜNYA WEB TV

DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin:
🌐Facebook
🌐Twitter
🌐Instagram
🌐Linkedin
🌐Telegram

Diğer Videolar
Ayvalık'ta turistlerin ilgi odağı oldu
Kuraklığa dayanıklı geliştirildi! 3 kat verim sağlıyor
Rize'de 430 ev ve işyerini su bastı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Çeşme'de nüfus 1 milyonu aştı
Vurucu İHA Kargu'dan ihracat başarısı
Kadın girişimci hobisini mesleğe dönüştürdü, azmiyle örnek oldu
Çin'de sel felaketi