Otomotiv yan sanayinin en tecrübeli ismi | Mustafa Zaim ihracatta başarılı olmanın sırrını verdi

İç pazarda lider olmanın yollarını anlatan Zaim, ihracat performanslarına da değildi. Zaim, şunları söyledi: 'Üretimimizin yaklaşık %75'ni ihraç ediyoruz bunu da 5 kıtada 60 ülkeye gerçekleştiriyoruz. Tabi ki esas pazarımız Avrupa ama Avrupa'nın dışından ABD'ye de ihracat gerçekleştiriyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim ki Japonya'nın kendi firmaları dışında jant ithal ettikleri tek firma bizim Türkiye'deki Jantaş firmamız" ifadelerini kullandı.