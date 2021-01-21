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Otomotivde Pandemi Etkisi ve Dönüşüm Süreci

Otomotiv sektörünün önemli paydaşları Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile DÜNYA'nın ortak yayınında buluştu. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılının bilançosunun değerlendirildiği toplantıda, sektörün 2021 beklentilerinde otonom ve elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye dikkat çekilirken, dönüşümün beraberinde getireceği olası riskler de değerlendirildi.

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Otomotiv sektörünün önemli paydaşları Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile DÜNYA'nın ortak yayınında buluştu. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılının bilançosunun değerlendirildiği toplantıda, sektörün 2021 beklentilerinde otonom ve elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye dikkat çekilirken, dönüşümün beraberinde getireceği olası riskler de değerlendirildi.

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