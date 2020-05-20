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Pamukta tarihi fırsatı nasıl kaçırdık?

Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası programında Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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