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Pandemi sonrasında hastanelerde bina yönetimi nasıl olacak?

ISS Türkiye Stratejik Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Dağhan Yalçın, İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu oldu.
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