Para Piyasaları Kurulu faiz kararı

Ekonomist Ali Ağaoğlu: Dışarıdan enflasyon ithal ediyoruz

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası’nın faiz kararıyla kur ve petroldeki gelişmeleri Şans Sohbetleri’nde değerlendirdi. Faizde yakın vadede indirim beklenmediğinin altını çizen ikili kurdaki hızlı düşüşün ihracatçıya negatif etkisine de dikkat çekti.

Yayında öne çıkan yorumlar şu şekilde:

Hakan Güldağ: Gıda fiyatları ortalığı perişan etti

➤ Merkez Bankası faiz kararını beklenildiği gibi sabit tuttu. Yükseltebilir diyenler vardı, belki enflasyon 16'yı görür diye. MB önden bir harekette bulunabilir deniyordu. Ama öyle olmadı.

➤ Enerji fiyatları yukarı çıkıyor, ciddi hareketlilik var. Öbür yanda gıda fiyatları da perişan etti ortalığı. Biz şu anda dışarıdan enflasyon ithal ediyoruz.

➤ Ben iş dünyası temsilcilerinden kurdaki oynaklığın kendilerine zarar verdiğini, hatta zararın boyutunun kurların daha da aşağı gitmesiyle çok daha büyüyeceğini sıklıkla duymaya başladım.

➤ Capital Economics 2021 sonunda Dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu.

➤ Geçen sene dolar bugünlerde 5,85 civarındaydı. Çok geçmişte bir zaman değil. Koy üzerine yüzde 15 enflasyonu; 6,70.

Ali Ağaoğlu: Petrol fiyatları canımızı yakıyor

➤Kur düşüş trendinin üzerine çıkmış değil. Bugünkü açıklamanın içindeki kritik cümle, "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" cümlesi. Piyasalara net olmak adına bir mesaj olarak görüyorum.

➤Merkez Bankası'nın politika faizine yakın bir enflasyon gelecek. MB buradaki yüksek seyri daha da yüksek faiz artışıyla aşağı çekebilecek mi? Hayır, bu baz etkilerinden dolayı mümkün değil.

➤ Faizleri bu seviyelerde tutarsak yıl sonunda dolarda 6,25 seviyeleri mümkün. Ama temmuz-ağustos itibarıyla faiz düşüşleri beklediğim için 6,25 seviyesini beklemiyorum.

➤ Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan döviz alımına girmek için acelesinin olmadığını görüyoruz. 7,52'nin altında aldığı her seviyede 6,85'ten satılmış olan dövizlere göre karda pozisyonda kapatıyor döviz açığını.

➤ Merkez Bankası için 6,65'in altını ben doğrusu pek beklemiyorum değil, hiç beklemiyorum.

➤ Ekonomimiz çalışmadığı için 25-30 dolarları görmüş petrolden çok fazla faydalanamadık. Şu anda 64 dolarlardaki petrol canımızı yakıyor.

➤ Benim için petrolde 52,5-57,5 bandı makul seviyeydi. Şu anda 63,5-64,5 bandına geldik. Teknik olarak baktığımda 70 doları görüyorum ben.

➤ Petrolde talep tarafında halen daha problem var. Stoklar hala yüksek. Fiziken petrol çıkıyor ama talepten değil, finansal piyasalardaki katılımcıların bu işe para yatırmalarından.

➤ Türkiye'nin risk priminde çok radikal iyileşmelere yol açacak gelişmeler ne yazık ki yaşanmıyor. Bunu faizle yaptığımızda faizin yaratacağı hasar var.

➤ İhracatçılar düşüşün adını oynaklık koyuyorlar; ithalatçılar yükselişin adını oynaklık koyuyolar. Aslında bu oynaklık falan değil; yükseliş ve düşüş. Ama bunun bir bant içinde hareket etmesi oynaklığın azalması anlamına gelecek.