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Patronlar Anlatıyor | Vahap Munyar - Zeki Kıvanç

Adana Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 'Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını cevapladı.
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