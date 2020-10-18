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Serhan Tınastepe: Devletten kira konusunda müdahale etmesini, bir düzenleme getirmesini bekliyoruz

Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu KMD Başkanı Serhan Tınastepe'ydi.
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