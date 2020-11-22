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  4. Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık

Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

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