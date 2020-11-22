Patronlar Anlatıyor'un bu haftaki konuğu Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 22 Kasım 2020 12:18 GÜNCELLEME 23 Kasım 2020 12:20 Abone ol Diğer Videolar Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası DÜNYA’nın İK’sı: Pandemi Ekseninde Şehre, Yaşam ve Çalışma Mekanlarına Bakış İyi Bir Dünya: Çevkur Madencilik Sürdürülebilir DÜNYA: Ödeme Yöntemleri Dünya Talks: Formula 1 Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor? Teknoloji Dünyası: Sanal para Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam