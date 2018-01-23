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Pet şişeleri ipliğe dönüştürüp ihraç ediyor

Gaziantep'te bir firma ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden aldığı atık pet şişeleri, çeşitli kimyasal işlemlerden geçirerek elyaf ve ipliğe dönüştürüp 35 ülkeye ihraç ediyor. Firma, 2019'da ihracatını 40 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
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