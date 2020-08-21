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320 milyar metreküp doğalgaz ne anlama geliyor?

Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı. "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettik." açıklamasından sonra akıllara 320 milyar metreküp doğalgazın ne anlama geldiği takıldı. Petrol Uzmanı Ali Arif Aktürk'e sorduk.
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