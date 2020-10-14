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Prof. Dr. Güler Aras: Dünyada her gün 25-30 bin insan açlıktan ölüyor

YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
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