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Günaydın: En önemli sorun insan kaynağının yönetilememesidir

“DÜNYA’nın İK’sı” isimli yeni programımızın ilk konuğu Prof. Dr. H. Murat Günaydın. DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça soruları ile Türkiye'de Proje Yönetim Kültürü ve İnsan Kaynaklarının rolü canlı yayında masaya yatırıldı.
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