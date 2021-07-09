Restoranlar ve kafelerde normalleşme
Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar'ın konuğu Turizm Restoran Yatırımcıları Ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Demirer, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin restoranlara etkisini, pandemi sürecinde yeme içme sektörüne verilen destekleri ve önümüzdeki döneme dair beklentileri anlattı.
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