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Restoranlar ve kafelerde normalleşme

Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar'ın konuğu Turizm Restoran Yatırımcıları Ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Demirer, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin restoranlara etkisini, pandemi sürecinde yeme içme sektörüne verilen destekleri ve önümüzdeki döneme dair beklentileri anlattı.

 

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