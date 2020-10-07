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'Saç Kesimi Eğitim Seferberliği’ başlıyor: Köy çocukları tıraş edilecek

İstanbul’da ücretsiz ‘Anatomik Saç Kesimi Eğitim Seferberliği’ başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Social Bussiness Global derneği iş birliğiyle köy okullarındaki öğrencilerin saçları gönüllü olarak başvuruda bulunan 650 berber ile ücretsiz kesilecek.
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