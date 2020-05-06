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Faydalı böcek ithalat yasağı kaldırıldı

Tarım Bakanlığı’nca faydalı böcek ithalatının serbest bırakılması, seralarda ve mantar çiftliklerinde kimyasal ilaç yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünleri kullanan çiftçileri rahatlattı. BİOTED Başkanı Özgür Ateş de gelişmelerden memnun. MEHMET KARA / ANTALYA
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