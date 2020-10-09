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Sanayici ile eksperler arasındaki değer tartışması

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun DÜNYA'da Vahap Munyar'ın konuğu oldu.
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