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Sanayide Maden Paneli: Altın | Dünya Webinar

Sanayide maden panelleri yayın serisinin dördüncüsünde #altın konusu ele alınıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde katılımcılar;

Dünya Gazetesi NBE Hakan Güldağ
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın DİNÇER
Tüprag A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILMAZ
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan YÜCEL
İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK

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