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Şans Sohbetleri - Takım tutar gibi hisse tutulmaz

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, borsanın normalleşmesi sürecinde yapılması gerekenleri ele alan Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, yeni borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu. İkili, ayrıca döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
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