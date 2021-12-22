Sektörlerde Yeşil Mutabakat - İnşaat | Dünya Webinar
Dünya Gazetesi & Akbank iş birliğinde düzenlenen "Sektörlerde Yeşil Mutabakat" webinar serisinin ilk yayınında İnşaat sektörü masaya yatırıldı
DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi Akbank işbirliğinde, Didem Eryar Ünlü'nün moderatörlüğünde düzenlenen webinara Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Çimsa CFO Vecih Yılmaz ve TMB Başkan Vekili Süheyla Çebi Karahan katılıyor. Programda Yeşil Mutabakatın getireceği tehdit ve fırsatlar, sektörlerin ihtiyaçları ve finans sektörünün düşük karbon ekonomisine geçişte üstleneceği rol ele alındı.