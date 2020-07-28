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Sevim, Kuburlu'nun sorularını yanıtladı

Medianova kurucusu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Lideri Serkan Sevim, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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