ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz Dünya'da

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz'dü.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle