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Sigorta acenteleri neden bu yönetmeliğe itiraz ediyor?

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut canlı yayında, sigorta sektöründe tepkilere neden olan yönetmelik ile ilgili tüm gelişmeleri değerlendirdi.
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