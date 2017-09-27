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Şimşek: Butik kalkınma bankacılığı geliştirebiliriz

İstanbul Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kalkınma bankasına yönelik çalışmaların tamamlandığını, düzenlemenin TBMM'ye gönderileceğini belirtti.
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