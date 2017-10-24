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Şimşek: Piyasalarımızı birbirimize ne kadar açarsak o kadar güçleniriz

"Rusya ile piyasalarımızı birbirimize ne kadar açarsak, iki ülke olarak o kadar güçleniriz" diyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, önümüzdeki yıllarda Rus şirketlerin Türkiye'deki yabancı şirketler arasındaki sıralamada ilk 3'e gireceğini söyledi.
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