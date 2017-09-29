ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Şimşek: Yenilenebilir enerji payı yüzde 50'yi aşacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de yenilenebilir enerji payının 10-12 yılda yüzde 25'ten 32'ye yükseldiğini, bu hızla giderse yüzde 50'yi hızlı bir şekilde aşacağını bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.