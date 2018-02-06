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Sinop NGS 'Halkın Katılımı Toplantısı' yapıldı

EUAS International ICC tarafından organize edilen, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali olacak Sinop NGS Projesi'nin ÇED kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" Sinop'un Abalı köyünde yapıldı.
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