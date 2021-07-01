Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'den hisse alımı açıklaması

Camdan Sohbetler'de Vahap Munyar’ın konukları, #Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici oldu.

Genel Müdür olduktan sonra ilk kez Dünya WEB TV'ye konuşan Elverici, Şişecam yatırımcılarına seslendi. Şu açıklamalarda bulundu:

-Hisse geri alım noktasında biz oldukça önemli bir programı açıkladık. Bununla ilgili sürekli olarak piyasayı takip ediyoruz. Biz hisse geri alımını sürekli ve kesintisiz olarak yapmayı hedeflemiyoruz.

-Şirketin hisse fiyatını yukarıya götürüp, orada serbest salınıma bırakmak gibi bir planımız yok. Biz piyasayı yakından takip etmeye ve doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde geri alımları yapmaya devam edeceğiz.

-Yurtdışı şirketlerimizi de sadeleştiriyoruz. Hollanda'daki 12 şirketimizi 4 şirket çatısı altında konsolide ettik. Ana ortaklık payının yükselmesi hissedarlara katkı sağlayacak. Uzun vadede Şişecam hisseleri kazandıracaktır.

- Danışmanlarımızla çapa yatırımcıları artırmanın görüşmelerini yapıyoruz. Sermayedarların getirisini optimum düzeye getirme kararlılığındayız.

-Hindistan'da hem organik hem inorganik imkanları göz önünde bulunduracak şekilde, uzak olmayan bir dönemde hamlelerimiz olacak.

-2020'li yıllar ABD'deki varlığımızı güçlendireceğimiz yıllar olacaktır.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ise şunları kaydetti:

-Hisselerin değerinin korunması için gerekli adımları attığımızı herkes biliyor.

-Bu şirket piyasa değerinin 4 katı değerinde. Şişecam kağıdının yükselme potansiyeli olduğunu herkes görüyor.

-Gübre şirketleri ile cam katkısıyla gübre verimliliğinin artırılması konusunda denemeler yapmaya başladık.

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