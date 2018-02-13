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Sorunsuz araç vizesi için su fıskiyesine dikkat

Güvenlik trafik ve seyahat için belli sürelerde TÜVTürk'te yaklaşık 100 nokta zorunlu kontrolden geçen araçların "ağır kusurlu" sayılmaması için sürücülerin dikkat etmesi gereken küçük püf noktaları bulunuyor.
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