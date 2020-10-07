ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Sosyal medya devleri Türkiye'de temsilci açmama kararı alırsa ne olur?

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi. Peki yeni dönemde bizi neler bekliyor?
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle