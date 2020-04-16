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"Şu anda parolamız paylaşma ve dayanışma olmalı"

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanat fuarlarının geleceğini, sanatçılara destek sağlamak için öncülüğünü yaptıkları yeni modeli, fuar ve turizm endüstrisinin geleceğine dair öngörülerini ve koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı…
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