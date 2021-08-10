Sulama yöntemindeki değişiklik yüzde 90 tasarruf getirdi

Kuraklığa karşı önlem almaya çalışan Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki çiftçiler, köylerinde baraj gölü bulunmasına rağmen "vahşi sulama" olarak da bilinen salma sulama sistemi yerine tarım arazilerine kurdukları yağmurlama ve damlama sistemleri sayesinde su tüketiminde yüzde 90 oranında tasarruf sağlayarak yöredeki çitçileri örnek oldu.

Olağanüstü kuraklık bölgesinde yer alan Erzincan'daki Göyne Barajı'nda yüksek hava sıcaklığı ve kuraklık nedeniyle büyük oranda düştü.

Baraj gölünün hemen yanı başında bulunun Çatalarmut köyündeki çiftçiler de kuraklığın etkilerini en aza indirmek için tarım arazilerinde salma sulama yerine yağmurlama ve damlama sistemlerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Bakanlığımızın sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği var. Erzincan'da son 5 yılda 375 çiftçimize 4 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık. Vatandaşlardan ve üreticilerden özellikle istediğimiz basınçlı modern sulama sistemlerini kullanmaları" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Aksaray da damlama, yağmurlama sistemi sayesinde su tüketiminin yüzde 90 oranında azaldığını söyledi.