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Ömer Usta: Yenilenebilir enerji kaynakları teknolojisine yönelmek, insan yetiştirilmek gerekir

Prof. Dr. Ömer Usta, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
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