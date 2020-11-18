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Sürdürülebilir DÜNYA: Ödeme Yöntemleri

Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güsar, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

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