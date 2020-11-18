Sürdürülebilir DÜNYA: Ödeme Yöntemleri Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güsar, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 18 Kasım 2020 14:49 GÜNCELLEME 18 Kasım 2020 14:50 Abone ol Diğer Videolar Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası Dünya Talks: Formula 1 Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor? Teknoloji Dünyası: Sanal para Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi İyi Bir Dünya: Turizm sektörü