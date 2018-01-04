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Sütü az, eti çok tüketiyoruz

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, dünyada kişi başı yıllık 300 litre süt, 11 kilogram et tüketildiğini, Türkiye'de ise bu rakamların sütte 220 litre, ette ise 15 kilogram olduğunu söyledi.
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