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"Tahkim merkezimiz mahkemelerden daha hızlı"

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Ziya Akıncı, İş dünyasına yönelik, "Tahkim merkezimiz mahkemelerden daha hızlı, daha ucuz çözüm yolunu sunuyor." dedi.
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